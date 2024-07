Diaba Lidoubé, Commune de M’Bolo Birane: La mort d’un employé maraîcher intrigue Les populations de Diaba Lidoubé, village situé dans la commune de M’Bolo Birane dans le département de Podor, sont dans le désarroi. En cause, la mort d’un employé d’un projet maraîcher implanté dans la localité. Une mort suspecte qui a fini d’intriguer les habitants de cette paisible localité.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2024 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

Le jeune employé, Ablaye N’Daw âgé de plus de cinquante ans, aurait été retrouvé mort noyé dans un marigot situé en aval du village par Zakaria un vieux pêcheur et son fils, le nez saignant. Seulement, une altercation qui a eu lieu quelques jours auparavant entre Ablaye N’Daw et son chef de projet aurait jeté le doute sur ce décès.



Ablaye, marié à une fille du village, il y a seulement quatre mois, aurait soupçonné des relations extraconjugales entre sa nouvelle épouse et son patron. Lui faisant cette remarque, Ablaye aurait reçu une gifle de son patron. Plus grave encore, c’est l’incendie de sa chambre avec le matelas complètement cramé, qui n’en a fait que rajouter au doute qui habite les populations de cette localité.



Hier, vers minuit, les gendarmes de la brigade de gendarmerie ont, pour les besoins de l’enquête, cueilli l’épouse du défunt qui est, par ailleurs, parent très proche de Mamadou Ndoye Bane, maire de la commune de Pire, dont est originaire Ablaye N’Daw. En effet, depuis l’annonce de la tristesse nouvelle, Ndoye Bane est en train de faire des pieds et des mains pour que la dépouille soit ramenée dans sa commune pour les besoins de l’enterrement.



Le maire de Pire qui avait pris toutes les dispositions dans ce sens et qui s’apprêtait à envoyer une ambulance au Fouta sera finalement informé que le corps de Ablaye N’Daw serait transféré à Dakar aux fins d’autopsie. Mamadou N’DOYE Bane très proche de ses populations que nous avons joint au téléphone, demande à ce que toute la lumière jaillisse sur cette mort, dont les populations de pire doutent du caractère naturel.



Les parents du défunt qui ont quitté Pire, sont déjà arrivés dans le village de Diaba Lidoubé, où chef de village et notables s’impatientent de voir les sapeurs-pompiers, venir enlever le corps qui serait en état de décomposition dans une morgue de la mosquée du quartier Barobé.



Abou KANE



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook