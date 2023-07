Diagna Ndiaye apporte des éclaircissements sur les allégations de blanchiment et de fraude fiscale liées aux « Panama Papers » ( Isabelle Adjani )

L'article évoque la manière dont les médias peuvent parfois être implacables, amplifiant des informations à la recherche de sensationnalisme, avec toutes les dérives associées aux « fake news ». Diagna Ndiaye se dit victime d'allégations mensongères, comparant cette situation à une précédente où il avait été déclaré mort à tort à la suite d'un accident de la circulation. Cette fois-ci, il voit son nom associé au scandale des « Panama Papers », ce qui l'a profondément choqué.



L'homme d'affaires insiste sur sa volonté de clarifier les faits concernant un prêt dont il aurait bénéficié, prêt qui aurait été enregistré par le prêteur auprès des services fiscaux des particuliers non-résidents en mars 2013. Diagna Ndiaye déclare que le fisc possède d'ailleurs une copie de ce prêt dans ses dossiers, confirmant ainsi que cette opération était parfaitement légale et transparente.



Diagna Ndiaye tient à rassurer ses proches qui le connaissent bien et ne doutent pas de son intégrité. Cependant, il estime nécessaire de faire cette mise au point publique pour l'opinion publique, qui doit être informée de la réalité des faits. Il affirme n'avoir jamais été convoqué ni entendu comme témoin simple ou témoin assisté par les organismes français de contrôle fiscal ou financier, et il ne s'attend pas à ce que cela arrive à l'avenir.



L'article souligne également le travail du journaliste Laurent Léger de l'Express, qui a été clair et précis dans ses investigations, confirmant que le prêt de 2 millions d'euros dont il est question était enregistré et connu du fisc.



En conclusion, Diagna Ndiaye apporte sa part de vérité sur les allégations qui le concernent dans le cadre des « Panama Papers ». Il réfute catégoriquement toute implication dans des actes répréhensibles de blanchiment ou de fraude fiscale et insiste sur la légalité du prêt dont il a bénéficié. Il espère que cette clarification permettra de dissiper tout malentendu et de rétablir la vérité sur cette affaire qui a affecté sa réputation.