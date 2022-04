Diagnostic de la santé animale : Le parasitisme, les dermatoses, la conjonctivite et l’asthénie, les pathologies récurrentes Les pathologies animales les plus récurrentes au niveau de la consultation animale organisée dans la localité de Mbarassane par Maul Hayaat Animal sont le parasitisme, les dermatoses, la conjonctivite ainsi que l’asthénie liée à la fatigue.

Dr Cheikh Ndiaye, Directeur Général SVAT Assistance, coordonnateur de Maut Hayaat santé animale déclare : « nous avons pour cible de supplémenter les animaux en vitamine et acide animé mais aussi des séances de déparasitage en rapport avec les services techniques de la région de Diourbel.

En ce qui concerne la volaille, on a souvent noté la variole qui est souvent fréquente. Ce sont des maladies à caractère économique car cela peut entrainer des pertes sèches avec des mortalités très élevées dans un cheptel en cas d’épidémies ».



Et il rappelle : « nous faisons chaque année ces consultations animales sous le ndiguel de Cheikh Amadou Mbacké. Maut Hayaat animal a eu à réitérer ses actes de bienfaisance. Nous avons ciblé les équidés, les ruminants ainsi que la volaille. En ce qui concerne les équidés, nous avons totalisé 210 sujets. Les petits ruminants sont 210 et la volaille, une centaine de sujets ».



Le chef du service régional de l’élevage et des productions animales de Diourbel, Dr Mame Diarra Ndiaye Cissé, estimera pour sa part que la pasteurellose est la pathologie la plus dominante dans la région de Diourbel.



« Elle est une maladie respiratoire qui affecte souvent les ruminants, les bovins et les petits ruminants. Elle se manifeste par une pneumonie, la toux. Si l’animal n’est pas pris en charge, il peut mourir. Deux à quatre foyers sont notés par semaine. Un renforcement en techniciens et en ingénieurs des travaux d’élevage permettra de mailler toute la région. Nous sensibilisons des populations à déparasiter et à vacciner leurs animaux à l’approche de l’hivernage ».



En ce qui concerne la korité, le chef du service régional de l’élevage et des productions animales de Diourbel indique que si des efforts ne sont pas faits, il y aurait un manque de poulets durant la fête de la korité.



Selon elle, une pénurie de poulets avait été noté, il y a de cela un mois. Les chefs religieux ont fait le déplacement pour saluer cette démarche du guide religieux .Selon Serigne Mbacké Ngabou, c’est un geste très apprécié par le Tout Puissant mais aussi par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ce sont des millions qui ont été mobilisés pour le bien-être des populations.

Sud quotidien



