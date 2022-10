Diaksao: les habitants veulent eau, électricité et menacent sur une spoliation de leurs terres Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022 à 00:35 | | 0 commentaire(s)| Les habitants du quartier Diaksao extension étaient dans la rue pour s'insurger contre les difficultés auxquelles ils font face dans leur localité. Ils sollicitent auprès du maire de la ville de Louga des branchements d'eau et d'électricité, étant complètement privés de ces commodités. A la fin de leur point de presse, ces habitants ont tenu à alerter les autorités et préviennent quiconque qui voudrait s'accaparer de leurs terrains, mais restent cependant ouverts à tout bras tendu.



