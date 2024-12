Dialambéré (Kolda) : Le PDCVR et la commune pour la valorisation de 972 hectares de la vallée de Koring... Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2024 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

Les 972 hectares de la vallée de Koring situés dans les trois communes qu'elle traverse, notamment Bagadadji, Dabo et Dialambéré, vont être aménagés par le PDCVR pour l'autosuffisance en riz. À cette occasion, le maire de Dialambéré Mamadou Salif Sow dont la plus grande partie de la vallée se trouve dans sa commune, a donné des assurances pour l'aboutissement du projet en recevant la délégation du PDCVR. Ainsi, les femmes et les jeunes vont pouvoir y travailler afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais aussi, cela va permettre de lutter contre le chômage, la pauvreté en milieu rural. C'est en ce sens qu'un lancement a été fait en présence des populations pour marquer le début des travaux...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Dialambere-Kolda-Le-PDCV...

Accueil Envoyer à un ami Partager