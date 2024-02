Dialogue national :La Cojer acclame une victoire du consensus pour l’unité nationale !

S’il y a une organisation qui est pleinement satisfaite de la tenue du dialogue national et de ses conclusions, c’est bien la COJER qui regroupe les jeunes de l’Alliance Pour la République (APR). «Les résultats de ce dialogue sont indéniables. Des compromis essentiels ont été atteints, notamment sur des questions aussi cruciales que la date de l’élection présidentielle, la validation des candidatures et la nécessité d’une enquête approfondie sur la bi-nationalité des candidats retenus. Ces accords marquent un tournant décisif dans l’histoire politique du Sénégal, démontrant la capacité du pays à surmonter les obstacles et à avancer vers un avenir meilleur», se félicitent les jeunes républicains, relate LeTémoin.



D’après la COJER, devant l’adversité, le Président Macky Sall a su incarner un leadership résolu et apaisant, unifiant le pays dans sa quête de progrès et de stabilité. Son engagement envers le bien-être de la nation est indéniable, et son rôle dans la réussite de ce dialogue national restera gravé dans les mémoires.



En définitive, le dialogue national sous l’égide du Président Macky Sall représente une victoire pour l’unité et la démocratie au Sénégal. La COJER, fidèle à sa mission de soutien au Président et à ses initiatives, salue cette avancée significative et réaffirme son engagement envers un avenir prometteur pour le pays.