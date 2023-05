Dialogue national : La date fixée au 30 mai prochain

Quelques semaines après l’appel du président de la République au dialogue, la date de ces retrouvailles pour échanger est connue. Il s’agit du 30 mai prochain, selon la RFM qui donne l’information.



Le dialogue national initié par le Président Macky Sall aura finalement lieu ce 30 mai 2023. Différentes parties vont se retrouver durant une quinzaine de jours, pour des concertations. À 9 mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le Chef de l’Etat, Macky Sall va présider la cérémonie qui constitue une exigence démocratique, qui engage les différentes composantes de notre société.



Les échanges ont pour but de préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Les partis politiques favorables à ce dialogue restent pour le moment minoritaires. Il s’agit du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Abdoulaye Wade, du Parti de l’indépendance et du travail (PIT) et du Mouvement Taxawou Sénégal, sous la houlette de Khalifa Ababacar Sall.

















Rewmi