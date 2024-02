Dialogue national: Le Pm Amadou Bâ soutient Macky Sall

Deux semaines après le report inattendu de l’élection présidentielle 2024, le Directoire de campagne du candidat de la grande coalition Benno Bokk Yakaar (Bby), s’est réuni, hier, mercredi.



En prenant la parole, le candidat Amadou Bâ a invité tous ses membres à faire bloc autour du Président Macky Sall, afin de l’appuyer dans l’initiative du Dialogue. Toujours dans cette réunion sanctionnée par un communiqué, le candidat Amadou Bâ a remercié le Président Macky Sall, de lui avoir renouvelé sa confiance comme candidat. « Amadou Bâ a aussi réaffirmé son soutien sans réserve ainsi que celui de tout le Directoire, aux efforts constants du président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour la tenue d’une élection transparente, libre et démocratique, dans un climat pacifié et apaisé », lit-on dans le communiqué, rapporte "Le Témoin".



Au cours de cette réunion tant attendue, le candidat Amadou Bâ a demandé à tous les membres du Directoire, d’appuyer l’initiative du Dialogue prise par le chef de l’Etat.



Le Premier ministre et candidat de la mouvance présidentielle, a réitéré sa volonté et sa détermination à conduire la coalition à la victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle, pour relever, avec l’ensemble du peuple sénégalais, les défis de la paix, de l’emploi massif des jeunes et du pouvoir d’achat des ménages. « Dans cette perspective, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, M. Amadou Bâ, a exhorté les coordonnateurs des différents pôles du Directoire à intensifier l’activité de production des stratégies sectorielles en direction de toutes les couches de la population », invite le Directoire de campagne de Bby, tout en rassurant les participants à la réunion, que toutes les conditions sont réunies pour une campagne électorale victorieuse.