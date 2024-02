Dialogue national: Le SEN de l’Apr appelle à de larges concertations et renouvelle son soutien à son candidat Amadou Bâ Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2024 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l‘Alliance Pour la République salue l’adoption de la loi à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés et engage tous les démocrates et républicains au respect de cette décision souveraine des représentants du peuple. Il félicite le président Macky Sall pour sa volonté, sans cesse renouvelée, de dialoguer régulièrement avec toutes les franges de la population mais particulièrement pour son engagement ferme à mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation, en vue de préserver la paix et la stabilité. Le SEN de l’Apr s’est réjoui d’entendre le président de la République, renouveler sa confiance au Premier Ministre Amadou Bâ, ainsi que les instructions sur le dialogue et l’organisation de l’élection du 15 décembre 2024 qui lui ont été données.







Le SEN appelle tous les Sénégalais à s’engager dans cette importante séquence ouverte par le Président de la République, afin de consolider la paix et la concorde nationale et de bâtir des consensus dynamiques, notamment, dans un contexte où les menaces sont à nos portes. Face aux défis sécuritaires multiformes et aux impératifs majeurs de stabilité du Sénégal et de cohésion de la nation, le SEN appelle tous les militants et responsables du Parti et de la majorité présidentielle, à toutes les échelles du territoire, à poursuivre l’animation à la base afin de partager avec tous nos compatriotes, les enjeux de la situation actuelle.







Enfin, le SEN exhorte tous camarades à préparer, dans l’unité et la solidarité, le dialogue national ouvert par le Président de la République et l’élection présidentielle pour une éclatante victoire de notre candidat Amadou Bâ au soir du 15 décembre 2024, gage de la poursuite du PSE, dans un Sénégal de paix et de prospérité partagée.

