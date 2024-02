Dialogue national: Le dernier « Door Marteau » !

Les uns sont des candidats fantômes dits « spoliés », représentants syndicaux, industriels ruinés, hommes d’affaires fauchés, anciens ministres ratés ; les autres des chefs « religieux » et « couturiers » paumés pardon coutumiers, chanteurs errants, chefs de villages dépeuplés et autres activistes de la République. Avant-hier, les uns se sont invités au Dialogue national de gré ou de force là où certains ont été officiellement invités. Bref, ils se sont tous rués vers Diamniandio où le président Macky Sall avait le peuple à un Dialogue national.



Pour « Le Témoin », ce Dialogue constituait la dernière et unique dernière tribune des adeptes du « Doormarteau ». Autrement dit, ces drôles de personnages ou affairistes qui s’activent dans le chantage, le racket et le trafic d’influence. Une source protocolaire contactée par « Le Témoin » confie que la plupart des marabouts, notables, candidats dits « spoliés » sont venus avec des enveloppes et autres bouts de papier portant une demande d’audience ou une misérable demande du « soukeurou koor » par anticipation et destinés au Président Macky Sall.



Et de nombreuses mains influentes servant de postiers ont été sollicitées pour acheminer les « marteaux » voire courriers à destination. Si des candidats fantômes sont unanimes que l’argent joue un rôle très important en matière de Dialogue d’Etat, les politologues confirment que le « Door marteau » occupe aussi une place prépondérante dans une assemblée présidée par Macky Sall. Et surtout quand il s’agit d’une dernière assemblée populaire favorable au « Door marteau ».



Le Témoin