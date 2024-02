Dialogue national: Un projet de loi d’amnistie bientôt soumis à l’Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Mardi 27 Février 2024 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture du Dialogue national au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé qu’un projet de loi d’amnistie des faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2024 sera adopté en Conseil des ministres dès ce mercredi 28 février. […] Dans son discours prononcé à l’occasion de l’ouverture du Dialogue national au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, le chef de l’Etat Macky Sall a annoncé qu’un projet de loi d’amnistie des faits qui se sont déroulés entre 2021 et 2024 sera adopté en Conseil des ministres dès ce mercredi 28 février. Ledit texte sera aussitôt après soumis à l’appréciation des députés de l’Assemblée nationale. « Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l’Assemblée nationale d’un projet de Loi d’Amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024 » a d’emblée affirme le Président sénégalais. « Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l’amnistie et le pardon, par leurs vertus salutaires pour la Nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles, afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même, en remettant toutes ses forces vives autour de l’essentiel : c’est à dire, la sauvegarde de notre unité nationale, toutes sensibilités confondues, et la préservation de l’Etat de droit et de la République » a ajouté Macky Sall.



Source : Source : https://lesoleil.sn/dialogue-national-un-projet-de...

