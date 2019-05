Dialogue national: Vers la création d'une commission cellulaire indépendante Le Pouvoir a accédé à la demande d’une grande partie de l’opposition qui réclamait la mise en place d'une commission cellulaire indépendante en vue

d'un dialogue franc et sincère.

Un grand pas a été franchi hier,pour ne pas dire que le dialogue national est sur la bonne voie. En effet, informe le journal Libération repris par leral.net, le Pouvoir a accédé à la demande de l'opposition qui réclamait une commission cellulaire indépendante qui sera dirigée par une personnalité neutre pour piloter les travaux. «il faut faire un peu la genèse de la situation. Nous pouvons constater qu’il y a eu des avancées substantielles allant dans le sens d’un dia- logue inclusif, lors de la rencontre du 9 mai, convoquée par le ministre de l’intérieur. Et aujourd’hui ça a été conforté et confirmé »,révélé hier Valdiodio ndiaye de la société civile. Avant-hier déjà, dans une lettre adressée au ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le Front de résistance nationale (Frn) réitérait ses propositions déjà formulées dés la première rencontre du 9 mai 2019 par son coordonnateur. En effet, le Frn affirmait solennellement sa disposition pleine et entière de participer au dialogue national en vue de restaurer la démocratie sénégalaise mais continue de considérer le Code consensuel de 92 comme la référence majeure, et propose à cet égard la reconduction de la mise en place d’une Commission cellulaire indépendante pour diriger les travaux, à l’instar de celle que dirigea le président Kéba Mbaye,et dont les membres seront choisis d’un commun accord.

Moctar Sourang et ses camarades attendaient de «l’autorité de l’exécutif un engagement solennel quant à sa volonté d’appliquer les conclusions qui sortiront de ce dialogue national comme ce fut le cas pendant plus de deux décennies».

