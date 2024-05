Dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice : Les images de la cérémonie d’ouverture Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 20:06 | | 0 commentaire(s)| Le Dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice a officiellement débuté mardi au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, sous la présidence effective du Chef de l'État, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye.

Devant un parterre de personnalités, notamment les membres des institutions constitutionnelles, les professionnels de la Justice, la société civile et l’ensemble des forces vives de la Nation, le Président de la République a tenu à souligner dans son discours d'ouverture que cette cérémonie s'inscrit dans les vieilles traditions socioculturelles de Diiso, perpétuées au sein des familles et des communautés.



Les images de la cérémonie d’ouverture

Source portail présidentiel



















Accueil Envoyer à un ami Partager