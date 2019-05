Dialogue politique: Karim Wade et Khalifa Sall bientôt amnistiés Khalifa Sall et Karim Wade devraient être bientôt amnistiés. C’est ce que révèle "Source A" ce matin. En effet, le journal indique qu’en vue du dialogue politique prévu le 28 mai prochain, le chef de l’Etat qui avait annoncé sur France 24 qu’il allait amnistier les deux détenus les plus célèbres du Sénégal, devrait passer à l’acte.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall devrait faire une importante déclaration dans ce sens, dans les prochains jours, révèle encore le journal. Qui ajoute que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, va convoquer l’opposition pour échanger avec elle sur les termes de référence, en vue du Dialogue national pour lequel, le Pds aurait répondu favorablement, toujours selon "Source A".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos