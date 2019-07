Dialogue politique: on ne parle pas le même langage On n’émet pas sur la même longueur d’ondes dans le cadre du Dialogue national. "L’As" souligne, en effet, les nombreux points de divergence qui opposent les acteurs.

Samedi 6 Juillet 2019

Alors que le Front de résistance nationale,veut que les discussions démarrent par le bilan de la dernière présidentielle, le pouvoir, les non-alignés et la Société civile veulent d’abord discuter des prochaines élections locales.



Ce qui a amené le président de la commission cellulaire, le général Mamadou Niang, à lever la séance, jeudi dernier, histoire de trouver une solution avant la prochaine séance du 9 juillet prochain.

