Diamaguène Sicap Mbao: Découvrez le calvaire des inondations que vit cette famille depuis 24 ans

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Août 2022 à 07:12 | | 0 commentaire(s)|

Les fortes pluies qui se sont abattues en non stop entre vendredi et samedi ont ravivé le spectre des inondations. Surtout de cette famille de Diamaguène Sicap Mbao qui vit ce calvaire depuis 24 ans. Les eaux usées mélangées avec celles de la pluie font que pour les repas, on saute ou on se met debout pour manger.