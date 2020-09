Diamaguéne : Trois individus arrêtés pour cambriolage !

Une bande de voleurs a été alpaguée par la Police de Diamaguène Sicap Mbao, selon des sources de «L’As». Les malfrats qui ont été déférés au parquet ont cambrioler le domicile d’une dame du nom de Nd. F, situé au quartier Diamaguène. Les présumés cambrioleurs sont Hassan 02, Moussa F. plus connu sous le sobriquet de Kalamu et un de leurs amis.

