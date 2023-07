Diamagueune Sicap Mbao: Le Maire Cheikh Aliou Bèye a présenté, ce samedi, un programme baptisé "Sopi Xar Kana Mou Diamaguene Sicap Mbao"

Le maire de Diamagueune Sicap Mbao, Cheikh Aliou Bèye, a présenté, ce samedi, un programme baptisé "Sopi Xar Kana Mou Diamaguene Sicap Mbao", visant à transformer la commune entre 2023 et 2024. Le plan comprend douze initiatives majeures, couvrant divers domaines essentiels de développement.



Ces projets d'aménagement et d'embellissement nécessitent un investissement conséquent de plus de 866 millions FCfa, soit 45% du budget total, estimé à 2 milliards 900 millions FCfa.



L'objectif du projet est d'améliorer les infrastructures et l'environnement de la commune pour augmenter la qualité de vie des résidents.