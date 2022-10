Diamniadio / Forum sur la Paix et la Sécurité: Macky Sall accueille les présidents d’Afrique

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall annonce ce lundi, l’ouverture du 8e Forum sur la Paix et la Sécurité en Afrique. Cette année, le thème s’intitule « Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté ». Les organisateurs prévoient une délégation de 300 participants.



Le Président Macky Sall et ses homologues, Président Joao Lourenço (Angola), José Maria Neves (Cabo verde) et Umaru Sissokho Emballo (Guinée-Bissau), sont attendus à l’ouverture des travaux de ce lundi.



Ce forum est une rencontre internationale sur la paix et la sécurité lors de laquelle les dirigeants mondiaux, chefs d’Etats et de gouvernement et décideurs, discutent avec des experts, sur les des questions diverses.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook