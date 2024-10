Diamniadio : Le PM Sonko remet officiellement le référentiel du « PROJET » au Président Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Gouvernement a démarré ce lundi la présentation du référentiel des politiques publiques du « Projet » Pastef en présence du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre, Ousmane Sonko au centre Abdou Diouf de Diamniadio. Ainsi, après avoir dégagé les quatre axes stratégiques de ce nouveau référentiel de la politique économique et social, le Premier Ministre Ousmane Sonko a remis officiellement ce document « Sénégal2050 » au Président de la république Bassirou Diomaye Faye. Dans son discours, le Premier sénégalais a indiqué que ce document se hisse au dessus des contingences pour rassembler tous les Sénégalais autour de l’essentiel. Une nation solidaire, une nation consolidante résolument tournée vers l’émergence, a -t-il indiqué.(…).Ainsi, après avoir explicité les quatre axes du référentiel, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une loi souverainiste qui permettra aux nationaux de bénéficier et de sengager dans ce Projet auquel ils ont droit. Le Président de la République en appelle à l’engagement de tous les Sénégalais pour la réalisation de ce Projet d’envergure nationale et africaine. Le Président Diomaye en a profité pour décerner une motion spéciale au Premier ministre Ousmane Sonko qui, selon lui, n’a ménagé aucun effort pour la réalisation de ce référentiel des politiques publiques.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76254-diamniadio-le-...

