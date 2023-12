Diamniadio: Le Président Macky Sall dévoile la Phase 2 de la Plateforme Industrielle Internationale

La P2ID, abritant trois hangars de type A de 7 900 m2, six hangars de type B de 5 000 m2, huit hangars de type C de 2500 m2, et un immeuble d’habitation pour 1000 travailleurs, constitue un partenariat solide pour le développement industriel du pays.



L'installation dans ce parc, requiert un capital de 500 millions de francs Cfa, avec une exigence de 50% de la production dédiée à l’exportation.



Financée à hauteur de 25 milliards de francs CFA par le gouvernement sénégalais, la phase 1 de la P2ID, inaugurée en novembre 2018, pose les bases d'un espace accueillant des manufactures non-polluantes, axées sur l'exportation et la substitution des importations.







Birame Khary Ndaw