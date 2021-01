Diamniadio / Plateforme Industrielle : 130 entreprises seront implantées sur ce site d'ici deux ans.

www.dakaractu.com

La deuxième phase de la Plateforme Industrielle Intégrée de Dimaniadio qui s’étend sur 403 629 m2 est en phase de concrétisation. Selon Momath Ba, le DG de l’Aprosi , « il y’a des sociétés industrielles qui se sont ajoutées à la première phase et une centrale solaire. Les travaux géologiques ont débuté au niveau de la deuxième phase …..Nous avons visité des chantiers très importants où des milliards ont été investis. Ces chantiers vont être des réalisations concrètes à l’horizon 2023 ». En effet 130 entreprises seront implantées sur ce site d'ici deux ans. Ce qui fera de cette plateforme une cliente de choix du TER qui sera bientôt fonctionnel selon M .Ba. En attendant l’inauguration de cette plateforme Industrielle qui prend forme avec un nombre important d’entreprises qui sont déjà fonctionnelles, le site a été viabilisé et 1 Km de route a été réalisé pour faciliter les activités, a-t-il annoncé lors d’une visite qui a eu lieu ce 22 janvier avec le conseil de surveillance de cette agence dirigée par Sémou Diouf. Le président du conseil après la visite de certaines entreprises qui sont déjà fonctionnelles et celles qui sont en chantier n’a pas manqué de marquer sa satisfaction…Source : https://www.dakaractu.com/Diamniadio-Plateforme-In...