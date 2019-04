Diarata Ndiaye crée « App-elles », une application pour aider les femmes victimes de violences conjugales

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019

Une Sénégalo-française de 34 ans a créé une application très utile. Elle consiste à permettre aux femmes victimes de violences conjugales, de faire un signal de détresse lorsque ces dernières se font battre dans le cocon marital afin qu’elles puissent rapidement bénéficier d’un secours. Diarata Ndiaye artiste slameuse de son état, fait partie de ce genre de femmes qui milite très franchement pour la cause féminine. C’est d’ailleurs dans cette dynamique que lui est venue l’idée de mettre au point cette initiative.



L’application nommée « App-Elles » permet aux femmes d’envoyer des messages d’alerte, d’appeler mais aussi de s’informer aux risques liés à la violence conjugale. Dès qu’une femme se sent en danger, l’application lui permet d’informer automatiquement trois de ses contacts, en appuyant sur un simple bouton.



Une fois le système déclenché, les personnes choisies recevront les données GPS de la victime et ces derniers pourront soit intervenir ou saisir des secours. Une autre option permet aussi d’être en contact avec des associations pour témoigner et s’exprimer.



Soucieuse de ce problème qui sévit de manière récurrente dans les foyers, grâce à son application, Diarata permettra sans doute à plusieurs femmes d’oser aborder ce sujet.











afriquefemme.com

