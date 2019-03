Diarrita, la soeur d'Adiouza : Sweetheart Clip Officiel

Diarita est la cadette de la famille du grand artiste Ouza Diallo un musicien engagé dont la renommée internationale est encore relayée par sa talentueuse fille Adiouza.



Voilà que débarque la benjamine Diarita qui a fourbi ses armes auprès de sa sœur , l'auteure des célèbres "Daddy" et "Mala nop", en tant que choriste vers les années 2010. C'est elle d’ailleurs qui a produit le premier single de Diarita "SweetHeart" sous le label « Adiouza Prod ».



Installée en France, depuis 2012 , la "thiatt" rejoint le fameux cabaret les 3 maillets à Paris aux côtés de son frère Cheikh Lô Ouza qui a arrangé la musique de sweetheart, elle acquiert une formidable expérience scènique la bas. Entre les clubs de gospels et de jazz , la gamine perfectionne sa technique de chant.

Résultat ?



Un premier single , fusion de gospel et de trap mbalax "Sweet Heart". Une balade d’amour d’une femme à son dulcinée. À déguster sans modération. Discover Diarita, discover a golden voice...Juste sublime !

Composition: Diarita

Arrangement: Cheikh Ouza, Yeye Faye

Auteur: Mayacine Gueye, Adiouza.