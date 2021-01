Diary Sow: La piste de la fugue confirmée par les enquêteurs français La brillante étudiante sénégalaise Diary Sow, en classe prépa au lycée parisien Louis-le-Grand, a disparu volontairement pour des motifs encore non éclaircis.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

C’est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus les enquêteurs français saisis de l’affaire.



Des sources proches de l’enquête l’ont confirmé à "Jeune Afrique" : Diary Sow, l’étudiante sénégalaise dont la disparition au début de janvier suscite l’émoi au Sénégal comme en France, s’est éclipsée volontairement.



La jeune femme est saine et sauve, et la piste criminelle est écartée.



Depuis sa disparition, signalée le 8 janvier au commissariat du VIIIe arrondissement par le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo, les forces de police françaises ont effectué de nombreuses recherches, passant au peigne fin les comptes bancaires de Diary Sow, effectuant une enquête de voisinage, analysant son historique de navigation sur internet et fouillant sa chambre dans la cité universitaire du XIIIe arrondissement où elle logeait. Cette dernière était vide de ses effets personnels et vêtements.



