Diaspora - Elections législatives 2022 : En Espagne, 80 bureaux de vote sont répartis dans 47 localités Les élections législatives 2022 sont organisées en Espagne par le Consulat général du Sénégal à Madrid. Selon le communiqué reçu, concernant la carte électorale, quatre-vingt (80) bureaux de vote sont répartis dans quarante et sept (47) localités, pour trente-quatre mille cinq cents cinquante-six (34.556) électeurs inscrits.

Le Consulat dit avoir associé les membres de la communauté dans la constitution des bureaux de vote, en respectant les critères d’impartialité. Il est important de noter l’acheminement du matériel aussi bien dans la péninsule que dans les îles.



C’est ainsi que les électeurs sont convoqués le Dimanche 31 juillet 2022 avec le scrutin qui sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.



Selon les assurances du Consul général, Mamadou Moustapha Loum, les cartes d’électeurs seront distribuées jusqu’à la fin du scrutin. Toutes les dispositions nécessaires et utiles, sont prises pour un bon déroulement du vote.



