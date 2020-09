Diaspora: Une enveloppe de 250 000 € dégagée pour 80 entreprises en difficulté

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

L’Agence française de développement (Afd) et l’Union européenne viennent au secours d’entrepreneurs sénégalais de la diaspora ciblés par le Programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement (Paisd), rapporte "L'As".



Ainsi, il a été proposé de réaffecter une partie des ressources de la composante 3 du Paisd 3, pour renforcer la résilience de leurs entreprises. A cet effet, une enveloppe de 250.000 € a été dégagée pour accompagner environ 80 entreprises en difficultés.



Autrement dit, 18 516 325 FCfa sont accordés au sept dirigeants d’entreprises de droit sénégalais provenant de la France, de la Belgique et de l’Italie. Ce programme est destiné aux entrepreneurs sénégalais ayant séjourné dans un des quatre pays couverts par le Paisd. Il s’agit de la France, de l’Espagne, de la Belgique et de l’Italie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos