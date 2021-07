Diaspora et Tabaski : Fin de galère pour les ressortissants Sénégalais bloqués au Maroc (officiel) Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 23:49 | | 0 commentaire(s)|

Tout est bien qui finit bien ! Voilà ce qui peut être dit, aujourd’hui, où des concitoyens sont sortis de l’auberge. Et ce, après avoir été bloqués au Maroc pendant des jours, alors qu’ils avaient pris le chemin du retour pour venir passer la fête de Tabaski auprès de leurs proches. Leur soulagement découle de « l'ouverture de la frontière par les autorités marocaines compétentes pour pas moins de 600 compatriotes en route pour Dakar ». Une nouvelle annoncée, ce samedi par Moïse Sarr, Secrétaire d’Etat chargé des Sénégalais de l’extérieur.

Ce dernier réagissait à l’article fait sur le sort de nos concitoyens intitulé ‘’Tabaski : Des ressortissants Sénégalais bloqués au Maroc crient leur ras le bol et interpellent Macky Sall’’, paru, ce matin à Dakaractu.

M. Sarr, par la même occasion, a rassuré nos concitoyens qui sont venus du Maroc ou qui sont en transit dans le Royaume chérifien, de l’obtention « depuis hier de toutes les autorisations, même celles sanitaires des autorités mauritaniennes pour une traversée encadrée et sécurisée de son territoire par nos compatriotes ».

Une occasion pour le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur de « remercier vivement, au nom du président Macky Sall, les plus hautes autorités de ces pays amis et souhaiter une bonne route à compatriotes dans le respect des mesures barrières ».

Il faut également signaler que le Consulat général du Sénégal à Casablanca (Maroc), sur sa page Facebook, avait informé, plusieurs heures auparavant que « les autorités marocaines ont prévu d’ouvrir aux Sénégalais dans le sens des sorties, la frontières d’El Guergerate à partir de ce samedi 17 juillet jusqu’au lundi 19 juillet à 19 heures ».

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Diaspora-et-Tabaski-Fin-...

Accueil Envoyer à un ami Partager