Diaspora : les corps des Sénégalais non décédés du Covid-19, pourraient être rapatriés Les autorités avaient annoncé, mardi dernier, que les corps des Sénégalais décédés à l’étranger ne pourront pas être rapatriés dans ce contexte de pandémie du coronavirus. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, a déclaré, ce jeudi, que « les corps des Sénégalais décédés à l’étranger, mais pas du covid-19, pourraient être rapatriés au Sénégal à la demande des familles et sous réserve du certificat du genre de mort délivré par le médecin-légiste ». Par ailleurs, a dit Amadou Bâ, « pour ce qui sont décédés du Covid-19, l’Etat pourrait les (les familles: ndlr) aider à trouver des sépultures aux défunts ».

Jeudi 9 Avril 2020



