Diass : Le conflit entre Las et la société adjudicataire risque de provoquer une pénurie de chariots

Mardi 8 Mai 2018

Le nouvel aéroport Blaise Diagne risque de connaitre, de nouveau, des perturbations liées à son fonctionnement.

Selon des indiscrétions, la direction de LAS (Limak-Aibd- Summa) et la société adjudicataire, en charge de la gestion des chariots, sont en conflit à cause du modèle de gestion de cette dernière .

Cette crise risque d’entraîner une pénurie de chariots, dont le recyclage est assuré par la même structure

Et comme c’est toujours le cas, ce sont les passagers qui vont en pâtir.

