Diass : Mamadou Ndione veut faire de l'accès à l'eau, une vieille histoire

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022

Diass souffre énormément de la rareté de l'eau, surtout en cette période de Ramadan. L’eau des robinets ne coule presque plus, une situation que le maire, Mamadou Ndione, veut régler à court terme. Il souhaite une harmonisation entre les usines qui exploitent la source de Diass et invite l’Etat à faire des efforts pour soulager la souffrance des populations.

Des bassins de rétention et des canaux de drainage des eaux usées et des eaux pluviales sont également au rang des priorités pour le maire de Diass.