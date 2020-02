Dibassi Transport logistique dite Dibassi TL déboutée

Le Tribunal du Commerce, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort a débouté dans son audience du 15 janvier 2020, la société DIBASSI de toutes ses demandes dans une affaire l’opposant la Société Eiffage Rail Sénégal.



Ainsi, il a rejeté l’exception soulevé et déclare l’action recevable.



Et, le Tribunal a mis les dépens à la charge de la société Dibassi Transport Logistique dite Dibassi TL.