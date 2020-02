Didier Awadi : « nous avons été choqués d’entendre le président qu’on n’a pas les moyens de rapatrier nos compatriotes de Chine » Actuellement à Abu Dhabi pour prendre part au salon sur le logement qui s’ouvre ce dimanche, Didier Awadi s’est prononcé sur l’actualité, notamment la question du coronavirus et la situation des sénégalais restés coincés en Chine et la récente déclaration du président Macky Sall à leur sujet. « Nous avons été choqués d’entendre le président dire qu’on n’a pas les moyens de rapatrier nos compatriotes de Chine. Nous estimons que c’est une grave erreur de communication et que cela va être rectifiée. En tout cas, cela fait peur, parce que nous voyageons. L’Etat a le devoir de protéger nos compatriotes partout où ils se trouvent », a-t-il dit, dans des propos relayés par la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 08:25 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos