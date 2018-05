Didier Deschamps réagit à la polémique Adrien Rabiot

Adrien Rabiot se retrouve une fois encore au cœur de l’actualité pour des raisons dont il se serait bien passées. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’a pas l’intention d’être suppléant dans la liste de Didier Deschamps et il l’a fait savoir par mail à Didier Deschamps. Une décision qui suscite de vives réactions. Et des réactions, on en attendait justement, comme celle du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, mais surtout celle du sélectionneur national Didier Deschamps qui s’est exprimé sur ce sujet polémique ce mercredi après-midi.



« C’est un mail qui m’est parvenu lundi en fin d’après-midi, j’ai pris connaissance du contenu du mail et évidemment je l’ai appelé, je lui ai envoyé un SMS, pour avoir confirmation que c’était bien lui qui avait envoyé ce courriel. Il ne m’a pas répondu, mais j’ai eu confirmation par le responsable administratif que c’était bien lui qui l’avait envoyé. J’ai averti mon président du contenu, j’ai par correction averti le président du PSG, voilà comment ça s’est passé, il n’y a pas eu de courrier à la fédé, le courrier était adressé sur ma boîte mail », a ainsi confié le sélectionneur, expliquant que le Parisien s’est directement adressé par lui par mail et non via une lettre à la fédération.



« C’est sa décision, il assume »



« J’ai été surpris bien évidemment, après je peux comprendre l’immense déception du joueur, mais de là à prendre une telle position... On parle d’un jeune joueur qui est dans le groupe depuis un petit moment, il s’auto-exclut de lui même. J’ose espérer qu’à travers certaines décisions comme celle-là, il pourra mûrir, réfléchir. Je suis convaincu qu’il a fait une énorme erreur en prenant une telle position, dans le très haut niveau il n’y a pas de place pour les états d’âme, on se doit d’être pro en toute circonstance. J’en prends acte, je ne vais pas dire que ça me fait plaisir évidemment, mais je ne vais pas en faire une histoire pendant des jours, j’en prends acte, je sais que je ne peux pas compter sur lui, il refuse son statut de réserviste, de suivre un programme et d’être appelé comme suppléant, c’est sa décision, il assume », a ajouté l’ancien de l’Olympique de Marseille.



Et forcément, on se pose la question : Adrien Rabiot retrouvera-t-il l’Equipe de France avec Didier Deschamps comme sélectionneur ? Ce dernier ne l’a pas nié ainsi directement, mais l’a clairement laissé entendre : « je ne veux pas prendre de décision radicale, il a pris une décision, il se met à la faute, point barre. Après, j’ai argumenté le fait qu’il ne soit pas là par rapport à ce qui peut se passer avec nous sur le terrain, je n’ai rien eu à lui reprocher en termes de comportement, c’est pour ça que ça me surprend peut-être encore plus, il n’y avait pas le moindre signe. Je répète, je comprends son immense déception, mais de là à prendre une telle position... C’est l’Equipe de France, elle est au-dessus de tout ». Adrien Rabiot est prévenu...









