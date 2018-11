Didier Drogba met un terme à sa carrière

L'Ivoirien Didier Drogba va définitivement ranger ses crampons. L'ancien international ivoirien, qui a fait les beaux jours de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, a confirmé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière après avoir disputé une ultime saison en D2 américaine pour le club de Phoenix dont il est un des actionnaires.



"J'aimerais remercier tous les joueurs, coachs, équipes et supporters que j'ai rencontrés et qui ont fait de cette carrière un moment très spécial", a écrit sur Twitter Drogba, "fier de ce qu'il a accompli en tant que joueur".



L'Ivoirien, meilleur buteur ivoirien de l'histoire avec 65 buts en 104 sélections chez les Éléphants, avait rejoint Phoenix en 2017 après avoir évolué en MLS avec l'Impact Montréal et Laurent Ciman. Après avoir explosé à Marseille (2003-2004), Drogba a rejoint Londres et Chelsea (2004-2012). Chez les Blues, il s'est érigé comme un des meilleurs attaquants du monde, remportant notamment trois titres (2005, 2006, 2010) d'Angleterre et une Ligue des champions (2012). Après des passages en Chine et en Turquie, il est revenu sur les bords de la Tamise pour remporter un quatrième sacre en 2015.



7sur7.be