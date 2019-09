Didier Drogba vise la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF)

Didier Drogba a laissé entendre qu'il souhaitait se porter candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).



Didier Drogba veut que le football ivoirien soit repensé avec une vision nationale pour son développement, d'où son ambition de rejoindre la maison de verre de Treichville (siège de la FIF à Abidjan).



Il estime que les moyens, le potentiel et les talents sont là mais restent sous-exploités.



"En Côte d'Ivoire, il y a des personnes très compétentes qui peuvent m'accompagner sur ce projet ", a déclaré le footballeur qui a déposé ses crampons depuis fin 2018.



Didier Drogba avait déjà fait part de son intention de diriger la FIF le mois dernier.



L'élection à la présidence de la FIF est prévue en fin d'année et Augustin Sidy Diallo, en poste depuis 2011, en est à son dernier mandat.



Le football ivoirien est dans l'impasse depuis le sacre à la Coupe d'Afrique des nations 2015, avec des résultats décevants depuis.



Les Eléphants ivoiriens ont été éliminés de l'édition 2019 de la CAN dès les quarts de finale, par l'Algérie, futur vainqueur.



Ils avaient été sortis dès le premier tour à la CAN-2017 et n'étaient pas parvenus à se qualifier pour le Mondial-2018, après avoir participé aux trois précédentes éditions (2006, 2010, 2014).











