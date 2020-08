Le professeur Raoult s’est entretenu par téléphone avec Brigitte Macron et a critiqué à cette occasion le conseil scientifique, selon Le Parisien. Si l’Élysée a confirmé le fait d’un appel, il ne lui a pas accordé plus d’importance qu’aux autres échanges entre la Première dame et les professionnels de la santé.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020082610443224...