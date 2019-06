Diégane Sène vit des misères à l’Adie

Nommé président du Conseil de Surveillance de l’Agence de l’Informatique de l’Etat (Adie) depuis quelques années, le professeur d’Histoire à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et au Cesti, y vit des misères.



Alors qu’il est chef de parti (Urd), Diégane Sène n’a ni véhicule, ni carburant encore moins d’accessoires lui permettant de faire son travail de Président du Conseil de Surveillance. Pis, il ne peut même pas disposer de toutes les informations ayant trait à l’Agence gérée par le directeur général Cheikh Bakhoum qui peine, d’après les proches de Diégane Sène, à se conformer à la loi et à organiser au moins une rencontre trimestrielle.



S’y ajoute que beaucoup d’actes de gestion lui passent sous le nez sans qu’il ne puisse disposer des informations, rapporte L'As. En clair, la gestion opaque de la boîte a fini de révulser ses proches, qui veulent qu’il rende tout simplement le tablier et lâche la mouvance présidentielle où il a avalé trop de couleuvres.

