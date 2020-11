Diego Maradona n’est plus Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Novembre 2020 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

Plus grand joueur argentin de tous les temps, Diego Maradona est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque, selon la presse argentine. Il laisse l’image d’un génie malicieux rongé par la drogue et la gloire. Surnommé aussi Pibe de Oro, Maradona entre davantage dans l’histoire du et du sport d’une manière générale, en 1986 quand il offrait […] Plus grand joueur argentin de tous les temps, Diego Maradona est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque, selon la presse argentine. Il laisse l’image d’un génie malicieux rongé par la drogue et la gloire. Surnommé aussi Pibe de Oro, Maradona entre davantage dans l’histoire du et du sport d’une manière générale, en 1986 quand il offrait une deuxième Coupe du Monde à sa nation, l’Argentine. C’est lors de cette édition qui s’est déroulée au Mexique, qu’il signe la fameuse « main de Dieu » face à l’Angleterre, en quart de finales.



Source : https://letemoin.sn/diego-maradona-nest-plus/

