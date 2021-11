Dieuppeul : Un dealer tombe dans les filets de la police avec 8 képas d’héroïne Les policiers du commissariat de Dieuppeul ont réussi un gros coup, avec la saisie de drogue dure. Selon des informations de Seneweb, un dealer, en possession de 8 képas d'héroïne, est tombé, mardi dernier vers 6h du matin, dans les filets des hommes du commissaire Dianko Mballo.

En patrouille à la Cité marine, les éléments de la brigade de recherches dudit service ont suspecté un individu assis devant une concession. Une fouille corporelle a permis aux limiers de découvrir de la drogue dure dans l'une de ses poches.



Embarqué au commissariat de Dieuppeul où il a été entendu sur procès-verbal, A. K. a réclamé la paternité des 8 képas d'héroïne. Mais le soi-disant menuisier a tenté de faire croire aux limiers que le produit saisi sur lui était destiné à sa consommation personnelle.



Puis, l'homme âgé d'une trentaine d'années, révèlera que son fournisseur se trouve à Keur Massar. Ainsi un transport a été effectué au niveau de cette localité de la banlieue dakaroise. Mais le dealer n'a pas pu identifier le domicile de son fournisseur.



Les analyses effectuées sur la drogue saisie par la Division de la police technique et scientifique (Dpts) confirment que c'est bien de l'héroïne. Poursuivi pour détention et trafic d’héroïne, A. K. a été déféré ce jeudi matin au tribunal de grande instance de Dakar.

