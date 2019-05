Dieynaba Bâ et Mouhamadou M. Diop condamnés à payer plus de 7 millions à la SONAC SA

La Société Nationale d'Assurances du Crédit et du Cautionnement dite SONAC SA a obtenu gain de cause dans son procès l'opposant à Mme Dieynaba Bâ et M. Mouhamadou Moustapha Diop. Statuant publiquement, par défaut à l'égard de ces derniers, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, le juge El Hadji Ibou Sarr les a condamnés ce mardi 21 mai 2019, à payer à la SONAC SA la somme de 6.898.969 FCFA en principal et celle de 500 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le président de la juridiction a également déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire sans objet, tout en mettant les dépens à la charge de Mme Dieynaba Bâ et Mouhamadou Moustapha Diop. La SONAC SA avait commis Me El Hadji Ibrahima Ndiaye pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 1939/2019.