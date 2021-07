Dieynaba Diallo, ses collègues du milieu et la raison de leur mobilisation Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 23:19 | | 0 commentaire(s)|







Source : Nous vous parlions de Dieynaba Diallo, la Karimiste tombée du 2e étage, pour vous dire que ses collègues, avec qui elle partage le milieu de la prostitution, avaient décidé de la soutenir. Eh bien, ce n’est pas juste parce qu’elle est du milieu. Selon des témoignages recueillis auprès des autres filles, c’est parce que d’abord, Dieynaba est une sœur. Mais aussi une amie, pour d’autres et bien que fréquentant le tapin, elle ne boit pas et on ne lui connait aucun problème dans le milieu qu’elle fréquente depuis.Source : https://www.jotaay.net/Dieynaba-Diallo-ses-collegu...

