Diffamation : Bah Diakhaté encore placé en garde à vue au commissariat du Plateau

Auditionné ce mardi 28 mai 2024 à la Division des Investigations Criminelles, Bah Diakhaté est encore placé en garde à vue pour de nouveaux chefs d'inculpation. Il s'agit de diffamation et de diffusion de propos contraire aux bonnes mœurs suite à une plainte d'Ababacar Mboup, de And Sam Jikko Yi. l'activiste va passer la nuit au commissariat de Plateau. Et il sera probablement déféré ce mercredi devant le procureur de la République.





Pour rappel, l'activiste a été jugé hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d'offense au Premier ministre et diffusion de fausses nouvelles. Le parquet avait requis une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme assortis d'une amende de 100 mille francs. Cependant, l'affaire a été mise en délibéré au 03 juin prochain.



