Diffamation : Le ministre Moustapha Diop retire sa plainte contre le patron de "Allo Dakar" Le ministre de l’Industrie et des Pme, Moustapha Diop a décidé hier en fin de soirée, de pardonner à l’administrateur du site et du magazine «Allo Dakar», Bounama Faty. Ce dernier a été arrêté dimanche soir à l’aéroport international Blaise Diagne, à son retour d’un voyage de plus d’un mois en Europe, notamment en Espagne et en Italie. Bounama Faty est poursuivi pour diffamation sur plainte du ministre Moustapha Diop à qui il avait attribué un immeuble d’un coût de 2 milliards FCfa, en plus de vouloir lui soutirer de l’argent.

Depuis dimanche nuit, il était en garde-à-vue dans les locaux de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane. Ce geste de grandeur du ministre Moustapha Diop est survenu suite à la médiation du directeur de publication du journal "Le Témoin", Mamadou Oumar Ndiaye.



A ce dernier, qui a intercédé en faveur du patron de « Allo Dakar », le maire de Louga a répondu ceci : « Doyen, je ne peux rien vous refuser. Certes, Bounama Faty a porté atteinte à mon honneur en diffusant de fausses informations qui sont sans aucun fondement. Mais du moment que vous vous êtes impliqué pour le pardon en faveur de Bounama Faty, j’ai décidé de retirer ma plainte. Et tout de suite, dès que notre conversation se terminera (Ndlr, c’était hier vers les coups de minuit), j’entrerai en contact avec les gendarmes de la Section de Recherches pour arrêter la procédure ».



En principe, Bounama Faty devrait retrouver les siens au cours de cette journée.

Au Témoin, nous saluons la grandeur d’âme du ministre Moustapha Diop, qui a accordé beaucoup d’égards et de considération pour le doyen Mamadou Oumar Ndiaye qui lui est infiniment reconnaissant pour cette faveur qu’il lui a faite.



Encore une fois, nos remerciements infinis vont au ministre Moustapha Diop pour la magnanimité dont il a fait montre à l’endroit d’un confrère qui s’est trompé.

