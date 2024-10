Diffamation: Mimi Touré sert une citation directe à Cheikh Yerim Seck

Mimi Touré traîne le journaliste Cheikh Yerim en justice pour diffamation sur sa personne. C’est elle même qui a donné l’information sur son réseau social X « Suite aux propos diffamatoires tenus par le journaliste Cheikh Yérim Seck dans son article publié dans un site de la place faisant état d’une réunion récente au Palais […]

