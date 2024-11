Diffamation: Mouhamadou Lamine Massaly a servi une sommation interpellative à plusieurs sites d’informations Mouhamadou Lamine Massaly a servi une sommation interpellative à plusieurs sites d’informations, ayant relayé l’information selon laquelle, il a été accusé et convoqué pour escroquerie par la Section de Recherches, alors que c’est lui, la victime.

Ladite sommation concerne, Prestige Thiès, dont il dit que son Directeur général reste introuvable. Et, pour Seneweb et Buurnews, il soutient que leurs sommations son en cours. Ainsi, l’ex-Pca de l’ONFP a constitué un pool d’avocats pour laver, dit-il, son honneur.



Les avocats engagés dans cette affaire sont d’ailleurs, Me El Hadj Diouf, Me Anta Mbaye, Me Faty, Me Moustapha Dieng et Me Alioune Badara Fall.











