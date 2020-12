Diffamation: Saer SECK et GAIPES fuient le débat au tribunal et abdiquent devant les arguments du Ministère des Pêches... Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Procès en diffamation que le sieur SAER SECK et le GAIPES ont intenté contre le Directeur de Cabinet du MPEM n'aura finalement pas lieu. Pour cause la partie civile qui avait servi une citation directe au Directeur de Cabinet du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime vient de demander ce Mercredi 9 Décembre 2020 au tribunal de prendre acte de son désistement.



Se faisant Saer SECK et son groupe d'amis, conscients certainement du fait qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir et qu'ils allaient être ridiculisés, privent ainsi les sénégalais et l'opinion publique d'une bonne occasion de connaître la vérité sur beaucoup de choses concernant notamment la situation de monopole qu'ils exercent sur certaines pêcheries, le comportement peu honorable de leurs navires en mer, les nombreux accidents dont sont victimes les pêcheurs artisanaux et provenant d'eux etc…





Source : Source : https://www.exclusif.net/Diffamation-Saer-SECK-et-...

