Différence de traitement des formations au sein de YAW : Déthié Faye claque la porte, pour ''conserver sa liberté de ton'' Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022 à 20:00



Au moment où Benno cherche à élargir ses rangs, Yewwi AskanWienregistre un départ. Déthié Faye qui était investi sur les listes de Yewwi AskanWi lors des dernières élections localesvient de fausser compagnie à Khalifa Sall et autres. Sa position sur l’augmentation du nombre de députés à été la pomme de discorde avec les responsables de Yaw.



Yewwi AskanWi a enregistré un départ, le parti de Déthié Fayeà décidé de rompre ses liens avecla coalition avec laquelle il chemine depuis les locales. C’est à travers une lettre que le leader de Cdr/Fonk sa kaddu à informé le président de la conférence des leaders de ladite coalition. «La Cdr/Fonk sa kaddu a décidé de se retirer de la Coalition Yewwi Askan Wi pour rester fidèle à la ligne qui a construit son identité», a-t-il écrit à Khalifa Sall.Selon DéthiéFaye, qui déplore la différence de traitement des formations au sein de Yaw, «l'action politique, pour être au service exclusif du peuple, doit être portée par des valeurs et des principes tels que le respect du principe d'égale dignité des formations politiques», précise-t-il.

Joint au téléphone, M. Faye dit mesurer l’importance de sa décision avant de s’en ouvrir à la base qui a soutenu sa pensée.

Tout est parti, d’après DéthiéFaye de sa position sur l’augmentation du nombre de députés pour la prochaine législature. «J’ai défendu mes convictions ouvertement lors de ces concertations. Étant donné que nous n'avions jamais discuté de cette question en interne au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, iln’y avait donc pas de position unanime à défendre», a-t-il laissé entendre.





«Yewwi est dans une démarche d’uniformisation des pensées»





Poursuivant, Déthié Faye affirme que sa position contre l’augmentation du nombre de députés ne date pas d‘aujourd’hui. «Je lutte contre l’augmentation du nombre de députés avec des charges supplémentaires. Ce combat, je le mène depuis 2017», a-t-il affirmé.

A l’en croire, Yewwi est dans une démarche d’uniformisation des pensées, alors il n’est pas très à l’aise dans cette façon de faire de la politique ;alors, mettant en bandoulière son «refus de l'alignement, de la soumission et du diktat,le bannissement du terrorisme verbal et de la stratégie de caporalisation,l'attachement à la transparence dans les prises de décision», DéthiéFaye et son parti ontdécidé de quitter Yewwi Askan Wi.





Ndèye Khady DIOUF



Source : Source : https://www.jotaay.net/deplore-la-difference-de-tr...

