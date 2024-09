Différend DG Agetip contre Bamba Ndiaye Sa : Malick Gaye condamné à payer sans délai, plus de 12 millions FCfa…

Le Directeur général d’Agetip, Malick Gaye est condamné à payer sans délai à la requérante, plus de 12 millions FCfa, correspondant au montant des factures, N° FA 000089 et FA 000138 des 27 Avril et 23 Octobre 2023. Faute de déférer au présent commandement dans les délais impartis, il y sera contraint par tous les moyens et voies de droit.