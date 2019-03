Différend Wade-Cheikh Amar : l’affaire encore renvoyée au 27 mars L’audience dans le différend qui oppose l’ancien chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade et l’homme d’Affaires, Cheikh, qui devait se tenir, hier, a encore été renvoyée au 27 mars prochain, selon Les Echos.

Me Wade qui réclame 5 milliards de francs à Cheikh Amar a demandé l’hypothèque sur sa cité Tre. Pour sa part, l’homme d’affaires, nie devoir de l’argent à l’ex Président de la République. Rendez le 27 mars prochain.



Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|



